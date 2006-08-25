Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

24 августа в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2006/2007.

Чемпион Украины, донецкий "Шахтер" попал в группу D вместе с испанской "Валенсией", итальянской "Ромой" и греческим "Олимпиакосом", передает Reuters.

Вице-чемпион Украины - киевское "Динамо" - попал в группу E, где сыграет с испанским "Реалом", французским "Лионом" и румынским "Стяуа".

Остальние группы выглядат так:

Группа A: "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Вердер" (Германия), "Левски" (Болгария).

Группа B: "Интер" (Италия), "Бавария" (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Спартак" (Россия).

Группа C: "Ливерпуль" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Бордо" (Франция), "Галатасарай" (Турция).

Группа F: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Селтик" (Шотландия), "Бенфика" (Португалия), "Копенгаген" (Дания).

Группа G: "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Гамбург" (Германия).

Группа H: "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция), АЕК (Греция), "Андерлехт" (Бельгия).

Первый тур состоится 12-13 сентября, шестой, и последний, тур – 5-6 декабря.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы. Занявшие третье место команды будут бороться за Кубок УЕФА. Финал состоится 23 мая в Афинах.