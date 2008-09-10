Паралимпиада: у Украины уже 30 наград

Золотую награду на дистанции 200 м комплексным плаванием (SM12) среди мужчин завоевал украинец Максим Веракса. Это уже вторая золотая медаль Максима на этой Паралимпиаде. Он установил новый мировой рекорд - 2:12.71. Третье место здесь занял еще один украинец Сергей Клипперт.

1.Максим Веракса (Украина) - 2:12.71 (мировой рекорд)

2. Александер Неволин-Светов (Россия) - 2:13.86

3. Сергей Клипперт (Украина) - 2:14.05

Еще одно золото Украине принес Роман Павлик (это его второе золото на Паралимпиаде в Пекине). Он установил мировой рекорд в беге на 400 м (Т36) среди мужчин. Еще один представитель Украины Сергей Саковский в этом забеге стал седьмым.

1. Роман Павлик (Украина) - 54.13 (мировой рекорд)

2. Артем Арефьев (Россия) - 55.59

3. Миан Че (Китай) - 55.70

Третье сегодняшнее золото Украине принесла Татьяна Якибчук, которой не было равных в метании диска (F32-34/51-53) среди женщин.

1. Татьяна Якибчук (Украина) - 1129 очков

2. Франсес Херрманн (Германия) - 1108

3. Юсра Бен Жемаа (Тунис) - 1098

Бронзу также получил Андрей Онуфриенко. Он стал третьим в финальном забеге на 400 м (Т38) среди мужчин. Андрей показал свое лучшее сезонное время - 52.45 с.

1. Фархат Чида (Тунис) - 51.14

2. Аббес Саиди (Тунис) - 51.97

3. Андрей Онуфриенко (Украина) - 52.45

Сейчас в копилке украинской паралимпийской сборной 30 медалей (11 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых ), она занимает четвертую строку в неофициальном командном зачете.

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