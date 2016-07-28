Под звуки виолончели, запах мочи и слезы Исинбаевой

Кремлевские проводы на Олимпиаду в Рио остатков допущенной к соревнованиям российской сборной показали, что «дорогие россияне» ничего не поняли и ничему не научились.

После допингового скандала, связанного с Играми в Сочи-2014 и полной дисквалификацией всех российских легкоатлетов, Всемирное допинговое агентство (ВАДА) потребовало от Международного олимпийского комитета вообще не допустить сборную России на Игры в Рио. Но МОК принял дипломатичное решение забанить российских спортивных чиновников, а судьбы спортсменов, ранее не ловившихся на допинге, отдать на усмотрение профильным международным спортивным федерациям. За это решение многие обвинили президента МОК Томаса Баха в трусости и небескорыстных симпатиях к Путину. Но, скорее всего, такое компромиссное решение было самым верным. Кто знает, каким асимметричным мог бы стать ответ смертельно оскорбленной и униженной России с ее клиническим величием. Пусть уж лучше посоревнуются в Рио – без допинга, под пристальным вниманием соответствующих служб и ироническими усмешками публики.

Арены покажут, что получится у российских спортсменов без стимуляторов.

Если результаты существенно упадут, это будет доказательством посильнее признаний перебежчиков.

А позиции самих россиян остаются непоколебимыми. Какое там раскаяние, какие извинения – о чем вы? Нас щемят завистливые супостаты, решившие убрать сильных конкурентов – и все тут. А без российских спортсменов Игры вообще ничего стоить не будут – об этом и сам царь-батюшка сказал.

Политолог Ирина Алкснис предложила направить максимально возможные деньги на то, чтобы затаскать по судам тех зарубежных чиновников и журналистов, которые вывели российский спорт на чистую воду, точнее – нечистую мочу. А фронтмен пострадавших атлетов, легендарная прыгунья с шестом Елена Исинбаева со слезами на глазах призвала коллег, которые таки доберутся до Рио, выступить так, чтобы мир содрогнулся. Ага, раскаяние, щас.

Кстати, насчет слез на глазах. России, конечно, в имиджевом плане очень не повезло с Сочинским допинговым скандалом, поскольку там речь идет не о благородных химических соединениях, а о вульгарной моче, что дает повод для обилия раблезианского юмора. Само понятие «обоссанный» выступает ярчайшим символом позора. Теперь даже в случае каких-либо побед в Рио петь «это праздник со слезами на глазах» будет не совсем удобно. Тут на переднем плане другие биологические жидкости. Это будет праздник с запахом мочи. И долго еще будет. Российским спортсменам еще долго предстоит пожинать плоды мудрой и миролюбивой политики того самого батюшки-царя, с которым прощалась в Кремле олимпийская команда в нелепых костюмах в стиле Бубы Касторского.

Все, к чему прикасается в последние годы русский царь, превращается в мочу или ее аналоги.

Так, например, вполне почтенный музыкальный инструмент виолончель после скандала Панамагейт стал символом наглой коррупции в особо крупных размерах. И если кто-то из российских спортсменов в Рио завоюет золотую медаль, было бы логично исполнять российский гимн на виолончели. Балалайка, матрешка и водка сегодня в качестве символов России уступили свое место виолончели, раздавленным продуктам и моче.

Плохо, что брызги этой мочи постоянно долетают до нас.

Игорь Левенштейн