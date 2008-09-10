Паралимпиада: украинцы сегодня завоевали серебро и бронзу

12:51, 10 сентября 2008
Спорт
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Обе медали в плавании

И обе эти медали украинцы завоевали в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем (S13) среди мужчин. Алексей Федина пришел к финишу вторым, а  Даниил Чуфаров - третьим. Лучше украинцев оказался лишь грек Каралампос Тайганидис, который установил новый мировой рекорд.

1. Каралампос Тайганидис (Греция) - 53.37 (мировой рекорд)

2. Алексей Федина (Украина) - 54.11

3. Даниил Чуфаров (Украина) - 54.26

Чемпион

 

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