Паралимпиада: украинцы сегодня завоевали серебро и бронзу
12:51, 10 сентября 2008Спорт
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Обе медали в плавании
И обе эти медали украинцы завоевали в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем (S13) среди мужчин. Алексей Федина пришел к финишу вторым, а Даниил Чуфаров - третьим. Лучше украинцев оказался лишь грек Каралампос Тайганидис, который установил новый мировой рекорд.
1. Каралампос Тайганидис (Греция) - 53.37 (мировой рекорд)
2. Алексей Федина (Украина) - 54.11
3. Даниил Чуфаров (Украина) - 54.26
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