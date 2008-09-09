Паралимпиада: украинцы завоевывают еще 7 медалей

Украинка Лидия Соловьева получила золотую награду по пауерлифтингу в весовой категории до 40 кг среди женщин. Она подняла вес 100 кг ровно и опередила ближайшую соперницу на 5 кг

1. Лидия Соловева (Украина) - 100.0

2. Же Чуи (Китай) - 95.0

3. Лаура Череро (Мексика) - 92.5

Мировой рекорд и золото получила Инна Дяченко в беге на 100 м (Т38) среди женщин. Отныне рекорд - 13.43.

1. Инна Дяченко (Украина) - 13.43 (мировой рекорд)

2. Соня Мандсур (Тунис) - 13.66

3. Маргарита Коптилова (Россия) - 13.97

Мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем (S3) установил Дмитрий Виноградец, который проплыл это расстояние за 3:22.98.

1. Дмитрий Виноградец (Украина) - 3:22.98 (мировой рекорд)

2. Ханхуа Ли (Китай) - 3:23.40

3. Жианпинг Ду (Китай) - 3:27.82

Серебро завоевал Александр Мащенко в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем (S11) среди мужчин. Он проплыл это расстояние за 1:04.08. Бронзу здесь получил Виктор Смирнов, который показал идентичное время с японцем Юниши Каваи.

1. Енхамед Енхамед (Испания) - 1:01.12 (мировой рекорд)

2. Александр Мащенко (Украина) - 1:04.08

3. Виктор Смирнов (Украина), Юниши Каваи (Япония) - 1:05.79

Еще одну бронзу Украине принес Антон Стабровский (также плавание) на такой же дистанции, но в классе S12. Еще двое украинцев за медали побороться не смогли. Сергей Клипперт стал 4-м, а Сергей Демчук - 6-м.

1. Раман Макарав (Беларусь) - 56.90 (мировой рекорд)

2. Сергей Пунко (Беларусь) - 59.72

3. Антон Стабровский (Украина) - 1:00.50

Еще одна бронза на счету Юлии Волковой в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем (S12) среди женщин.

1. Джонна Мендак (Польша) - 1:03.34 (паралимпийский рекорд)

2. Ана Гарсиа Арчиколлар (Испания) - 1:08.86

3. Юлия Волкова (Украина) - 1:10.89

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