Первый стадион Евро-2012 откроют в прямом эфире

Государственная комиссия 8 сентября подписала акт приемки стадиона «Арена «Днепр» в Днепропетровске, на котором планируется проведение матчей Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации Алла ШОРИНА.

Она отметила, что стадион готов к открытию, которое запланировано на 14 сентября с прямой трансляцией на общенациональных каналах.

А.ШОРИНА также сообщила, что открытие стадиона пройдет с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. По ее словам, глава государства также примет участие в торжественном открытии Мемориала жертвам голодомора в Днепропетровской области.

Стадион «Арена «Днепр», заказчиком строительства которого выступила футбольная команда «Днепр», построен за 3 года. Инвестором является днепропетровский бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, стоимость инвестиционного проекта – 45 млн. евро.