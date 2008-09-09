Паралимпиада: два золота и бронза для Украины
08:52, 09 сентября 2008Спорт
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Команда поднялась на пятую строчку
|Роман Павлик. Фото АР
Роман Павлик завоевал золото по легкой атлетике в забеге на 100 метров (Т 36), пробежав дистанцию за 12.25 секунд и установив при этом паралимпийский рекорд.
Эстафету у Романа приняла Ботурчук Оксана. Она была первой в финальном забеге на 100 метров (Т12). Оксана пробежала дистанцию за 12.38 сек.
Третьим украинским медалистом сегодняшнего дня стала Мальчук Алла в соревнованиях по метанию диска (F35/36). Ее результат составил 22.15 метров. Первые два места здесь заняли спортсменки из Китая и Австралии.
Таким образом, стараниями наших паралимпийцев, украинская команда в общекомандном зачете поднялась на пятую строчку. В копилке паралимпийской сборной Украины 4 золота, 4 серебра и 5 бронз.
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