Завершился матч ”Легия” - ”Шахтер”

Завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Легия" (Варшава) - "Шахтер" (Донецк) на стадионе Войска Польского в Варшаве.

На 17-й минуте Петр Влодарчик из “Легии” открыл счет.

На 21-й минуте сыграла “румынская связка” “Шахтера”, и после острой поперечной передачи от Раца Чиприан Марика закатил мяча просто под вратаря.

На 28-й в быстрой атаке “втроем через центр” Тимощук отдал мяч Фернандиньо, и тот забил резким ударом “под вратаря”, едва пересек линию штрафной.

На 45-й минуте “Шахтеру” удалась атакующая комбинация. Фернандиньо, Брандау и Вукич прошли в борьбе штрафную, и Вукич отдал мяч направо открытому перед воротами Марике. 1:3

"Легия" продолжала бороться до конца игры, и на 88-й минуте Петр Влодарчик забил свой второй гол. Красиво с линии штрафной - всем телом показал, что пробьет в левый угол и пробил точно в правый. 2:3.

Две победы: дома (1:0) и в гостях (3:2) выводят "Шахтер" в групповой турнир Лиги чемпионов, где состоятся игры 8 групп по 4 команды. Игры группового турнира проводятся в 6 туров с 12 сентября по 6 декабря 2006 г.