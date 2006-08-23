Завершился матч ”Фенербахче” - ”Динамо”

Закончился ответный матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Фенербахче" (Стамбул) - "Динамо" (Киев).

На 5-й минуте Максим Шацких с защитником турецкой команды “на спине” вошел в штрафную “Фенербахче” и пробросил мяч в левый нижний угол ворот мимо кинувшегося навстречу вратаря.

На 35-й минуте Аппиа дальним ударом с 28 метров сравнял счет.

На 41-й Максим Шацких получил передачу из центра поля “на выход” и, войдя в штрафную почти с правого ее угла пробил мяч в дальний от себя нижний угол.

На 56-й минуте: фантастический удар Зенгина с 20 метров - мяч влетел точно в девятку "Динамо" - 2:2.

Ничья с учетом победы в Киеве выводит динамовцев в групповой турнир Лиги чемпионов, где состоятся игры 8 групп по 4 команды. Игры группового турнира проводятся в 6 туров с 12 сентября по 6 декабря 2006 г.