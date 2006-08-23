Матч ”Динамо” - ”Фенербахче” начался минутой молчания

В Стамбуле на стадионе местного "Фенербахче" начался ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Фенербахче" (Стамбул) - "Динамо" (Киев). Напомним, что 9 августа матч в Киеве закончился в пользу "Динамо" - 3:1.

Перед началом игры на стадионе была объявлена минута молчания в память 160 пассажиров и 10 членов экипажа российского самолета Ту-154, которые погибли вчера в 14.39 в Донецкой области.