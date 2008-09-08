Сразу четыре медали на Паралимпиаде для Украины

Украинцы Александр Мащенко и Максим Веракса завоевали золоте награды на Паралимпиаде в своих дисциплинах!

Александр выиграл финальный заплыв 100 м на спине (SB11) среди мужчин. Время украинца - 1:12.36. Еще одну медаль здесь получил Виктор Смирнов. Он финишировал третьим.

1. Александр Мащенко (Украина) - 1:12.36

2. Божун Йанг (Китай) - 1:12.86

3. Виктор Смирнов (Украина) - 1:14.70

Максим же свое золото получил также на дистанции 100 м на спине, но в классе SB12. Его время является новым мировым рекордом. И здесь также бронза досталась Украине. Получил ее Сергей Клипперт.

1. Максим Веракса (Украина) - 1:07.46 (мировой рекорд)

2. Сергей Пунко (Беларусь) - 1:09.71

3. Сергей Клипперт (Украина) - 1:09.83

***Еще одну награду завоевал украинец Сергей Сидоренко. В весовой категории до 73 кг он получил бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди мужчин. Сергей в четвертьфинале одолел Маттиаса Кригера из Германии, в полуфинале уступил Жилин Ху из Китая и наконец в бронзовом поединке оказался сильнее кубинца Хорхе Хиррезуело.

1. Эдуардо Авила (Мексика)

2. Жилин Ху (Китай)

3. Сергей Сидоренко (Украина), Фабиан Рамирез (Аргентина)

Чемпион