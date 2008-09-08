У Украины четвертое серебро Паралимпиады
13:53, 08 сентября 2008Спорт
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На Паралимпийских играх в Пекине Украина завоевала четвертое серебро. Его обладателем стал Даниил Чуфаров в плавании на 400 м вольным стилем (S13) среди мужчин. Он проплыл дистанцию за 4:14.84 и проиграл победителю 8 десятых секунды.
1. Чарль Боуэр (Южная Африка) - 4:14.02 (мировой рекорд)
2. Даниил Чуфаров (Украина) - 4:14.843. Каралампос Тайганидис (Греция) - 4:23.59
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