У Украины четвертое серебро Паралимпиады

На Паралимпийских играх в Пекине Украина завоевала четвертое серебро. Его обладателем стал Даниил Чуфаров в плавании на 400 м вольным стилем (S13) среди мужчин. Он проплыл дистанцию за 4:14.84 и проиграл победителю 8 десятых секунды.

1. Чарль Боуэр (Южная Африка) - 4:14.02 (мировой рекорд)

2. Даниил Чуфаров (Украина) - 4:14.84 3. Каралампос Тайганидис (Греция) - 4:23.59

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