Шахтер проиграл Бешикташу, а Металлург команде Блохина

В воскресенье состоялось несколько товарищеских матчей, которые оказались не очень удачными для украинских команд. Так донецкий Шахтер в Стамбуле проиграл будущему сопернику харьковского Металлиста в Кубке УЕФА Бешикташу, а лидер украинского чемпионата, еще один донецкий клуб, Металлург уступил команде Олега Блохина.

Товарищеские матчи

Бешикташ - Шахтёр 2:0

Голы: Нобре 2 , Узумчу 75

Москва - Металлург Д. 4:2

Голы: Вукич 41, Лопес 53, 79, Чижек 73 - Даниловский 22 (пен), 50