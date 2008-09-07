Украинцы завоевали две медали на Паралимпийских играх

Украинская сборная завоевала две серебряных медали на Паралимпийских играх в Пекине

Дмитрий ВИНОГРАДЕЦ был вторым на 100-метровке вольным стилем (S3) (1:35.65) .

Еще одну серебряную медаль принес Украине Дмитрий КРЫЖАНОВСКИЙ, который также на 100-метровке вольным стилем (S5) занял второе место.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Дмитрия ВИНОГРАДЦА и Дмитрия КРЫЖАНОВСКОГО с завоеванием серебряных медалей по плаванию – первых украинских наград на Паралимпийских играх в Пекине, сообщила пресс-служба Главы государства.

“Ваш успех, достигнутый в напряженной и бескомпромиссной борьбе, укрепил авторитет и спортивную славу Украины”, - отмечается в тексте приветствие.

Президент выразил надежду, что “продемонстрированные вами мужество, мастерство и воля к победе станут добрым примером для всех украинских паралимпийцев, вдохновят их на новые победы во имя Родины”.

В.ЮЩЕНКО пожелал паралимпийцам счастья, здоровья и дальнейших спортивных свершений.