Во Львове подрались футбольные фаны из Беларуси и Украины
13:47, 07 сентября 2008Спорт
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Собралось почти по 150 человек
Как сообщает ЗИК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 6 сентября, около 17.00 во Львове на ул. Стрыйской возле автовокзала состоялось столкновение футбольных фанов из Беларуси и Украины.
По сообщению правоохранителей, с обеих сторон собралось почти по 150 человек, которые устроили драку.
Разнимать украинско-белорусских фанов прибыли представители спецподразделения „Беркут”. В результате, участники драки из Беларуси были сопровождены на стадион, а украинским парням пришлось давать свои объяснения в райотделах Львова, отмечает ЗИК.
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