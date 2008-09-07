В Пекине открылись 13 Паралимпийские игры - крупнейшие международные спортивные состязания для людей с ограниченными физическими возможностями.

Более 4 тысяч спортсменов из 148 стран будут бороться за 472 медали, сообщает радио «Свобода».

Паралимпийские игры продлятся до 17 сентября. Соревнования будут проходить из 21 дисциплины в 20 видах спорта.

Украину на Паралимпиаде будут представлять 126 спортсменов, которые будут соревноваться в 11 видах спорта (гребля академическая, волейбол сидя, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, фехтование на тележках, футбол ДЦП).