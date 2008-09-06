Сегодня в Пекине стартуют Паралимпийские Игры
13:17, 06 сентября 2008Спорт
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Будет разыграно 472 комплекта медалей
В Пекине начинаются Паралимпийские Игры.
Как передает «Немецкая волна», до 17 сентября за медали будутбороться около 4200 атлетов-инвалидов из почти 150 стран мира.
Ожидается, что в церемонии открытия игр примут участие около 20 руководителей государств и правительств и приблизительно 50 министров спорта.
Соревнования пройдет по 21 дисциплине в 20 видах спорта.
Будет разыграно 472 комплекта медалей.
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