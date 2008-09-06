Сегодня в Пекине стартуют Паралимпийские Игры

В Пекине начинаются Паралимпийские Игры.

Как передает «Немецкая волна», до 17 сентября за медали будутбороться около 4200 атлетов-инвалидов из почти 150 стран мира.

Ожидается, что в церемонии открытия игр примут участие около 20 руководителей государств и правительств и приблизительно 50 министров спорта.

Соревнования пройдет по 21 дисциплине в 20 видах спорта.

Будет разыграно 472 комплекта медалей.