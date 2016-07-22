Неолимпийская Россия

За две недели до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро у сборной России остается крайне мало шансов попасть на Игры-2016.

Новый виток допингового скандала оставляет не так много возможностей Международному олимпийскому комитету (МОК) принять какое-то иное решение, чем дисквалифицировать команду РФ в полном составе. Более того, после решения Спортивного арбитражного суда у МОК есть все основания это сделать без юридического риска. К тому же, с другой стороны - допуск России к Играм может быть чреват серьезными репутационными потерями для всего Олимпийского движения.

Глупо спорить с тем, что без России конкуренция за медали Олимпиады заметно ослабнет, потому изначально МОКу гораздо проще было бы замять ситуацию. Возможно, все так бы и произошло, если бы не регулярность допинговых скандалов, которые больше всего задевали именно Россию. Осенью Олимпийский мир узнал о массовом использовании допинга в российской легкой атлетике, в марте начался «мельдониевый скандал», а в мае, после перепроверки допинг-проб Олимпиады-2008, выяснилось, что победителями Игр в Пекине стали сразу десять «грязных» российских спортсменов. Но и на это можно было как-то закрыть глаза, если бы не признание Григория Родченкова, бывшего главы «Российского антидопингового центра». Оказалось, что во время Олимпиады-2014, в России существовала целая государственная допинговая программа.

Глупо спорить с тем, что без России конкуренция за медали Олимпиады заметно ослабнет, потому изначально МОКу гораздо проще было бы замять ситуацию

Проигнорировать это заявление, а также расследование The New York Times, было уже невозможно. В результате, спустя месяцы, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подготовило 103 страницы доклада, в котором по пунктам расписывалось мошенничество России во время домашних Игр в Сочи.

Зачем в РФ пошли на такой шаг, объяснить довольно просто. Олимпиада для России действительно значит гораздо больше, чем просто большое спортивное соревнование. Здесь, как и при тоталитарных режимах, спорту высших достижений отдается особое место. В условиях, когда экономика страны падает, а за чертой уровня бедности, только по официальным данным, находятся 23 миллиона человек, спорт может послужить удобным инструментом для скрепления государства. Особенно, если примешать к нему политический или даже шовинистический факторы, при которых всегда нужно что-то «показать» американцам, китайцам и всякой прочей Европе. Поэтому избежать подставы во время домашних Игр государство просто не имело шансов. Это было бы не в его духе, не в его ментальности.

В России очень любят цитировать бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди, который в разгар Холодной войны якобы заявил, что для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали. И мало кого заботит, что с тех прошло уже 50 лет, а в самих Штатах об этих словах Кеннеди никто и не слышал. Эту фразу упорно повторяют только в РФ - так, наверное, проще объяснить себе самому и своим согражданам политику спортивных фальсификаций.

При этом, какое бы решение относительно России не принял МОК, внутри самой страны никто, кроме спортсменов, от отсутствия Олимпиады не пострадает. Пропагандистские медиа обязательно найдут слова о мировом заговоре против РФ, а виноватой во всем, как всегда, будет Америка.

В общем, можно еще раз посмеяться, когда кто-то говорит, что спорт - вне политики. Большой спорт - это безусловная часть политики, и пример с Олимпийской сборной России должен в очередной раз подтвердить эту истину.

При этом, какое бы решение относительно России не принял МОК, внутри самой страны никто, кроме спортсменов, от отсутствия Олимпиады не пострадает

Возможное исключение РФ из Олимпиады-2016 может стать не первым, но очередным важным шагом к отстранению России из состава ключевых игроков в международном сообществе. И уж точно оно породит новые спортивные скандалы. За Играми в Рио должны последовать серьезные санкции к стране и на зимнюю Олимпиаду-2018. А еще, если кто забыл, в 2018 году в России должен пройти чемпионат мира по футболу.

Сегодня лишение РФ прав хозяина ЧМ-2018 выглядит невероятным, а чиновники ФИФА, при каждом удобном случае, заявляют о своем доверии российскому проекту. Но еще год назад невозможно было поверить и в то, что Россия будет так близка к исключению с Олимпиады.

На сегодняшний день, ФИФА, по наводке WADA, уже обратила внимание на деятельность министра спорта РФ Виталия Мутко, замешанного в допинговом скандале, а расследование по поводу возможной коррупции в ФИФА при передаче права России на ЧМ-2018 все еще продолжается…

Но не будем бежать впереди паровоза.

24 июля состоится решающая встреча МОК, где и будет принято решение по возможной дисквалификации России с Олимпиады-2016. Подождем...

Алексей Игнатенко