Бессонов: от занятия могу освободить только по справке из морга

И.о. главного тренера ФК "Днепр" Владимир Бессонов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал об особенностях своей тренерской методики:

«Футболистам своим на тренировках прямо говорил: от занятия могу освободить только по справке из морга. Шутки шутками, но футболисты нынче нежными стали. Чуть что - врач с массажистом на поле выбегают, носилки выносят, будто не ушиб у парня, а боевое ранение. Я бы эти носилки запретил - пусть человек сам с поля уходит».