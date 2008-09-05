Бессонов: от занятия могу освободить только по справке из морга
09:33, 05 сентября 2008Спорт
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"Футболисты нынче нежными стали..."
И.о. главного тренера ФК "Днепр" Владимир Бессонов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал об особенностях своей тренерской методики:
«Футболистам своим на тренировках прямо говорил: от занятия могу освободить только по справке из морга. Шутки шутками, но футболисты нынче нежными стали. Чуть что - врач с массажистом на поле выбегают, носилки выносят, будто не ушиб у парня, а боевое ранение. Я бы эти носилки запретил - пусть человек сам с поля уходит».
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