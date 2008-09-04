Гендиректор Шахтера: заслуги Луческу трудно переоценить...

Генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Сергей ПАЛКИН заверяет, что клуб не ведет никаких переговоров о замене главного тренера Мирчи ЛУЧЕСКУ.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы не ведем никаких переговоров о замене наставника. Еще раз повторю, и это официальная позиция нашего клуба, Мирча ЛУЧЕСКУ - главный тренер «Шахтера». У нас с ним действующий контракт, который действует до конца сезона», - сказал С.ПАЛКИН.

С.ПАЛКИН признает, что команда «попала в очень сложную ситуацию» и ее «турнирное положение вызывает разочарование и тревогу». «Однако мы верим, что такому опытному специалисту, каковым, без сомнения, является Мирча ЛУЧЕСКУ, удастся найти решение столь сложных задач», - отметил гендиректор «Шахтера». При этом он подчеркнул, что «не сомневается, что команда обретет былую уверенность и сможет порадовать своих болельщиков».

С.ПАЛКИН подчеркнул, что «основной задачей команды на этот сезон является успешное выступление в Лиге чемпионов».

«...Заслуги Мирчи ЛУЧЕСКУ в этом трудно переоценить. При нем «Шахтер» трижды был чемпионом Украины, дважды выигрывал национальный Кубок и Суперкубок», - указал С. ПАЛКИН , добавив, что «о прогрессе команды под руководством румынского специалиста очень наглядно говорит и тот факт, что до его прихода на пост главного тренера в 2004 году наш коэффициент в рейтинге УЕФА составлял 17,30». «Сейчас же он составляет 49,93. Согласитесь, достаточно красноречивый показатель», - считает гендиректор «Шахтера».

«Шахтер» - клуб, ставящий перед собой только самые высокие цели, и поэтому мы верим, что футболистам и главному тренеру удастся преодолеть череду досадных неудач и порадовать наших поклонников яркой игрой и громкими победами», - заключил С.ПАЛКИН.