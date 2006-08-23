”Ливерпуль” и ”Милан” продолжат борьбу в Лиге чемпионов

Во вторник 22 августа определились пять команд, которые продолжат борьбу в Лиге чемпионов на групповом этапе. По итогам матчей третьего отборочного раунда этого права добились итальянский "Милан", английский "Ливерпуль", испанская "Валенсия", португальская "Бенфика" и немецкий "Гамбург".

"Милан", допущенный к участию в отборочном раунде Лиги чемпионов в последний момент, в первом матче со счетом 1:0 переиграл сербскую "Црвену Звезду".

В ответной игре хозяева поля старались постоянно атаковать, но контратаки итальянцев выглядели опаснее. На исходе получаса игры в одной из таких контратак Дженнаро Гаттузо навесил в штрафную сербов на Филиппо Индзаги, и ветеран "Милана" головой с близкого расстояния послал мяч в сетку ворот "Црвены Звезды".

Преимущество итальянцев удвоил голландец Кларенс Зеедорф, прицельным ударом из пределов штрафной поразивший угол ворот сербов. Через минуту хозяева поля отыгрались – после рикошета мяч попал к Душану Джокичу, который нанес точный удар из района 11-метровой отметки.

"Ливерпуль" в первом матче на своем поле обыграл израильский "Маккаби" (Хайфа) со счетом 2:1, поэтому в ответном матче израильтянам достаточно было забить один гол и не пропустить в свои ворота, чтобы преградить клубным чемпионам Европы 2005 года путь в основную сетку. Ответный матч проходил в Киеве, поскольку УЕФА запретила играть футбольные матчи в Израиле.

Уже на 22-й минуте номинальные хозяева поля могли открыть счет, однако арбитр матч не засчитал гол Алена Масуди, усмотрев у него положение "вне игры". "Ливерпуль" также ответил несколькими опасными атаками, но счет в первом тайме так и не был открыт.

Во второй половине встречи на 54-й минуте после флангового навеса Джерммена Пеннанта отличился Питер Крауч, ударом головой переправивший мяч в сетку ворот Нира Давидовича. Через десять минут "Маккаби" восстановил равновесие. Аргентинец Роберто Колаутти оказался первым на добивании после удара Шавьера Андерссона и отправил мяч уже в пустые ворота "Ливерпуля".

До окончания встречи счет не изменился. Таким образом, английский клуб пробился в основную сетку Лиги чемпионов.

Испанская "Валенсия" в первом матче с австрийским "Зальцбургом" в гостях потерпела поражение со счетом 0:1. Однако в ответной игре на своем поле испанцы добились победы со счетом 3:0. В первом тайме отличились Фернандо Морьентес и Давид Вилья, а во втором окончательный счет установил Силва.

Испанская "Осасуна" и немецкий "Гамбург" в первом матче в Германии счет открыть не смогли. В ответном матче в Испании команды обменялись забитыми голами, за счет чего немцы и прошли в групповой турнир Лиги чемпионов. На 6-й минуте футболисты "Осасуны" открыли счет – отличился Карлос Куэллар. Испанцы удерживали преимущество до 74-й минуты, когда Найджел де Йонг восстановил равновесие.

Португальская "Бенфика" и австрийская "Аустрия" в первом матче в Австрии сыграли вничью 1:1. В ответной игре португальцы разгромили соперников со счетом 3:0. Голы забили Руй Кошта, Нуну Гомиш и Арманду Петит.

Лента.ру