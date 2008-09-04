Лондонский «Арсенал» в Киеве будет желто-синим

В первых числах сентября с рабочим визитом делегация лондонского «Арсенала» посетила Киев. Основной задачей англичан было познакомиться с коллегами из «Динамо» и решить организационные вопросы пребывания «Арсенала» в столице Украины в период с 16 по 17 сентября. Напомним, что 17 сентября на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского состоится первый матч группового турнира Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и лондонским «Арсеналом».

На встрече представителей клубов было решено, что динамовцы на матч выйдут в «домашней» белой форме, а «канониры» выбрали гостевую – темно-синие шорты и желтые футболки. В ответном поединке в Лондоне «Арсенал» сыграет в традиционной форме – красные футболки, белые шорты, сообщает пресс-служба ФК «Динамо Киев».