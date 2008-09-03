Полный рейтинг ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг футбольных сборных.

Лидерство в рейтинге продолжает сохранять чемпион Европы - сборная Испании. Германия, потеряв 14 очков, отдала второе место набравшей, в отличие от августовского рейтинга очки (+19) команде Италии. В строках с четвертой по девятую (Голландия, Хорватия, Бразилия, Аргентина, Португалия) перемены в баллах не привели к переменам в рейтинге. Турция и Франция набрали 23 и 7 очков, поднялись на три и одну позиции, оттеснив на 12-13 места Россию и Румынию.

Украина поднялась на две ступеньки и теперь 26-я. Набранные 13 очков могли принести и 25-е место, но стремительно скатившаяся в прошлом рейтинге Мексика набрала рекордные для верхней части таблицы баллы (+57) и прошла вперед.