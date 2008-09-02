Журналист утверждает, что на ЧМ-2006 Украина играла договорной матч

Канадский журналист Деклан Хилл написал книгу, в которой рассказывается о договорных матчах на чемпионате мира по футболу 2006 года. Хилл утверждает, что на первенстве планеты в Германии спланированными были результаты по меньшей мере четырех встреч, в том числе матча 1/4 финала Италия - Украина, сообщает интернет-издание Goal.com.

Журналист утверждает, что представители синдиката подпольных ставок Бангкока оказывали давление на футболистов сборных Ганы, Эквадора и Украины. Хилл пишет, что перед началом матчей группового турнира Италия - Гана (2:0), 1/8 финала Бразилия - Гана (3:0) и 1/4 финала Италия - Украина (3:0) ему сообщили точные результаты этих встреч.

Что касается сборной Эквадора, которая на ЧМ-2006 дошла до 1/8 финала, где уступила Англии (0:1), то Хилл не пишет о том, какой именно матч с участием этой команды был договорным. Отметим, что капитан сборной Ганы Стивен Аппиа подтвердил, что во время чемпионата мира к нему обращались с предложением об организации договорных матчей.

Книга Хилла "The Fix" (ее название можно перевести как "Договорняк") вышла в продажу 2 сентября. На сайте Деклана Хилла указано, что журналист в прошлом занимался расследованием убийств главарей канадской мафии, массовых убийств в Косово и этнических чисток в Ираке.

Напомним, что победителем чемпионата мира 2006 года стала сборная Италии, выигравшая в финале у французов в серии пенальти. Третье место заняла команда Германии, в матче за третье место взявшая верх над Португалией.

Лента.ру