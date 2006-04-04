Дэвид Бекхем признался, что психически болен

Капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в интервью британским СМИ признался, что страдает психическим заболеванием, а именно – навязчивым неврозом. Полузащитник мадридского "Реала" отметил, что пытается избавиться от своей болезни, но пока не получается, пишет Ananova. "Я пробовал, но ничего изменить не могу", - сказал Бекхэм.

По словам футболиста, он должен видеть, что каждый предмет в его доме или гостиничном номере лежит на строго определенном месте. "Я все предметы расставляю по прямой линии, либо слежу за тем, чтобы их было четное число. Если, например, у я расставил банки с "Пепси" в холодильнике по порядку, и одна оказалась лишней, то я уберу ее в буфет", - рассказал Бекхэм.

"Прежде, чем завалиться на кровать в гостиничном номере, я обязательно уберу все рекламные проспекты и книги в стол. Все должно быть красиво разложено и находиться на своих местах", - продолжил он.

Бекхэм признался, что игроки "Реала" не знают о странностях в его поведении, а вот футболисты его бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" специально приводили в беспорядок все то, к чему так трепетно относится капитан английской сборной, приводя его в бешенство.

Мировая организация здравоохранения включила навязчивый невроз в список десяти наиболее изнурительных болезней.