Милиция усилила охрану Киевской синагоги и 4 станций метро

Сегодня охрану общественного порядка в Киеве во время матча между футбольными командами “Маккаби” (Израиль) – “Ливерпуль” (Великобритания), который начнется в 21.30 на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского, будут нести вдвое больше сотрудников МВД, чем это происходит при проведении обычных матчей.

Как сообщили УНИАН в ЦОС МВД Украины в г.Киеве, учитывая «темпераментный характер английских болельщиков и ситуацию в Израиле», охрану общественного порядка при проведении матча будут нести 1060 сотрудников МВД, тогда как обычно это делают 400-500 милиционеров.

Усиление охраны началось позавчера, то есть с момента, когда обе команды прибыли в Киев. Под охрану взяты маршруты передвижения команд, места тренировки и гостиницы, в которых они поселились. Кроме того, усилена охрана Киевской синагоги, станций метрополитена «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Театральная», «Контрактовая площадь».

Что касается количества израильских и английских болельщиков, которые ожидаются на матч, то в ЦОС цифру пока назвать не могут, объясняя это тем, что болельщики прибывают не чартерными авиарейсами, а неорганизовано.

В то же время столичная милиция имеет «силы и средства такие, что если бы стадион был забит только ими (иностранными болельщиками), то хватило бы обеспечить охрану правопорядка”, отметили в ЦОС. Иностранные болельщики будут рассредоточены по секторам, которые между собой будут разъединены цепями сотрудников Внутренних войск, «Беркута», «Барса», бойцами специальной моторизованной воинской части милиции. Также сторонники обеих команд будут входить и будут выходить на стадион через отдельные выходы.

По словам собеседников агентства, милиция даже взяла на особый контроль лиц, которые «ассоциируют себя со скинхедами и были замечены в неадекватных действиях».

Сегодня, начиная с 16.30, наряды милиции, пройдя последний инструктаж, начнут выходить на патрулирование. После матча футболисты также в сопровождении патрулей поедут в аэропорт, чтобы вернуться на родину.