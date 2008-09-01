Капитан «Шахтера» просит прощения у болельщиков и Ахметова

Капитан Футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) хорват Дарио СРНА просит прощения у болельщиков и президента клуба Рината АХМЕТОВА за плохую игру команды в чемпионате Украины.

Об этом говорится в заявлении Д.СРНЫ, распространенном пресс-службой «Шахтера».

«Сегодня такой момент, когда нельзя молчать… Наши болельщики должны знать, что мы думаем по поводу того, что происходит с командой. Прежде всего, скажу всем, кто любит «Шахтер», что нам стыдно. Стыдно за ту игру, которую мы показываем в последнее время», - заявляет капитан.

Он напоминает, что «каких-то два месяца назад эта самая команда выиграла все, что было возможно: Кубок страны, Чемпионат, Суперкубок, вышла в Лигу чемпионов». «Это означает, что у нас хорошие игроки, хороший тренер, авторитетный коллектив. Но сейчас у «Шахтера» наступил сложнейший период, мы ужасно играем. За это я прошу прощения у болельщиков как капитан команды, как футболист», - отмечает Д.СРНА.

Он заверяет, что «нелегко приходится и нашему тренеру Мирче ЛУЧЕСКУ». «Но вы должны знать, что команда ему верит. Все, что мы выиграли в «Шахтере», - все это было достигнуто вместе с ЛУЧЕСКУ», - подчеркивает капитан «горняков».

Д.СРНА также выражает понимание, «как сейчас тяжело нашему президенту». «Ринат АХМЕТОВ - уникальный человек, который делает все для игроков, для «Шахтера», для любителей футбола. Мы его очень обидели своими неудачами, а он заслуживает видеть свою команду побеждающей. Прошу его простить нас», - добавляет капитан.

Он отмечает, что «впереди «Шахтер» ждут сложные матчи» и «игрокам будет крайне трудно».

«Я обещаю, что пройдет десять дней, которые мы будем находиться в сборных, мы вернемся, и все будет по-другому. Болельщики увидят тот «Шахтер», который они любят и уважают. Все, что мы сделали не так, будем искупать на поле во время игры», - подчеркивает капитан «Шахтера».

«Нам надо лишь немного времени. Пусть болельщики наберутся чуть-чуть терпения и поддержат нас. Вместе мы справимся с нашими сложностями», - заключает Д.СРНА.

Как сообщал УНИАН, после семи туров Чемпионата Украины «Шахтер» набрал 7 очков, занимая в турнирной таблице лишь 11-ое место из 16-ти. Донецкая команда отстает от своего принципиального соперника – киевского «Динамо» - на 9 очков, а от лидера чемпионата – донецкого «Металлурга» - на 11.