Завершился 7-й тур Чемпионата Украины по футболу

Сегодня сыгран последний матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Днепр - Металлист 2:0 (Калиниченко 27, Ротань 29).

Напомним, что ранее сыграли:

Шахтер - Металлург З 2:2 (Фернандиньо 36 пен., Селезнев 45 - Челядинский 73, Алозие 80)

Заря – Кривбасс 1:2 (Джихани 74 - Бартулович 3, 59)

Динамо - Металлург Д 1:0 (Бангура 16)

Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76)

ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)

Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68)

ФК Львов – Арсенал 0:1 (Олейник 30).

Таким образом Динамо прервало победную серию Металлурга Д, который, впрочем, остается во главе таблицы с 18 очками. На два очка меньше у Динамо, еще на два - у Ворсклы, еще на два у сегодняшних соперников: Металлиста и Днепра, - и еще на два - у Черноморца.

По 9 очков - сразу у четырех команд: Зари, Металлурга З, Кривбасса и Арсенала.

Две команды - по 7 очков (Шахтер, Карпаты), две - по 5 (ФК Львов и ФК Харьков).

Таврия - 4 очка, Ильичевец - 3.