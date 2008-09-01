Завершился 7-й тур Чемпионата Украины по футболу
Команды встали в цепочку за лидером
Сегодня сыгран последний матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр - Металлист 2:0 (Калиниченко 27, Ротань 29).
Напомним, что ранее сыграли:
Шахтер - Металлург З 2:2 (Фернандиньо 36 пен., Селезнев 45 - Челядинский 73, Алозие 80)
Заря – Кривбасс 1:2 (Джихани 74 - Бартулович 3, 59)
Динамо - Металлург Д 1:0 (Бангура 16)
Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76)
ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)
Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68)
ФК Львов – Арсенал 0:1 (Олейник 30).
Таким образом Динамо прервало победную серию Металлурга Д, который, впрочем, остается во главе таблицы с 18 очками. На два очка меньше у Динамо, еще на два - у Ворсклы, еще на два у сегодняшних соперников: Металлиста и Днепра, - и еще на два - у Черноморца.
По 9 очков - сразу у четырех команд: Зари, Металлурга З, Кривбасса и Арсенала.
Две команды - по 7 очков (Шахтер, Карпаты), две - по 5 (ФК Львов и ФК Харьков).
Таврия - 4 очка, Ильичевец - 3.