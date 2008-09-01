Матч Динамо - Металлург Д закончился потасовкой (видео)

Киевское Динамо в нервном матче нанесло первое поражение в этом чемпионате лидеру турнира донецкому Металлургу.

Матч лидеров отечественного чемпионата оказался пресным зрелищем на фоне того, что устроило Динамо со Спартаком в минувшую среду. Чуть больше половины стадиона, много борьбы и грубости, на порядок меньше моментов и, как итог, скромная победа киевлян.

В одном из эпизодов Эль Каддури что-то наговорил Фернандешу и тот ударил динамовского марокканца по лицу. Дальше началась настоящая потасовка, в ходе которой больше всех руками махал Диакате, отмечает Football.ua.

В итоге арбитр матча показал четыре красные карточки: динамовцу Диакате, игрокам Металлурга Фернандешу и Чечеру, а также тренеру Металлурга Николаю Костову.

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Вот что о произошедшем на поле заявили участники потасовки с динамовской стороны:

Бадр Эль Каддури: "Если Вы видели, он меня ударил головой в лицо. Зачем он это сделал? Я подкатился под него, а он нарочно наступил мне шипами на спину. Я пытался поговорить с ним, и тут он меня ударил. Все это видели, и это безусловная красная карточка".

Папе Диакате: "Этот парень ударил Бадра, и тот упал на землю. Он поступил нехорошо. Но я хотел только разнять игроков, а рефери сказал, что я кого-то ударил. Но это футбол".

Комментарий на сайте донецкого Металлурга:

"На 88-й минуте случился эпизод, который вызвал многочисленные разговоры. Каддури спровоцировал Воловика и ударил того по ноге, после того, как мяч вышел за пределы поля. К Каддури подошел Фернандеш, и они начали что-то говорить друг другу. И тут Каддури упал, как подкошенный. К месту событий прибежали футболисты двух команд, тренерский штаб и обслуживающий персонал. Началось выяснение отношений. После чего арбитр, непонятно по какой причине удалил двух футболистов «Металлурга» Вячеслава Чечера и Рикардо Фернандеша и всего одного киевлянина - Папе Диакате. Почему арбитр так поступил, объяснить невозможно. В который раз действия арбитров, в поединке с «Динамо», вызывают массу нареканий".