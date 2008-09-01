Тоттенхэм не смог заполучить Аршавина

"Тоттенхэм" на флажке дозаявочной кампании решил принять условия "Зенита" в отношении покупки Андрея Аршавина и выразил готовность выплатить петербургскому клубу запрашиваемую им сумму - 25 миллионов евро. Представители английского клуба заявили, что решились на небывалый для "Тоттенхэма" трансфер ввиду того, что в Аршавине очень заинтересован их главный тренер Хуанде Рамос. Они также готовы платить форварду рекордную для своего клуба зарплату.

Однако как стало известно "Спорт-Экспрессу", речь идет о выплате этих денег в рассрочку в течение нескольких лет.

По словам гендиректора "Зенита" Максима Митрофанова, последнее обращение "Тоттенхэма", которое трудно назвать конкретным, питерский клуб не устроило. "Кроме того, покупку Данни "Зенит" рассматривает как плановое усиление, а не как замену Аршавину. Продав сейчас нашего форварда, мы на флажке закрытия трансферного окна просто не успели бы никого приобрести взамен. И, наконец, Дик Адвокат брал Аршавина в Монако, будучи уверенным, что тот остается в клубе", - сказал Митрофанов