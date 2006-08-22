”Ливерпуль” полтора часа не пускали в Киев

12:11, 22 августа 2006
Спорт
633

Украина выбрана нейтральным полем для международного матча

Украина впервые выбрана нейтральным полем для международного матча, провести который помешала война. Сегодня на стадионе "Динамо" "Ливерпуль" сыграет с  израильским "Маккаби" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов.

Футболистов "Ливерпуля" задержали в аэропорту "Борисполь" на полтора часа. Были проблемы с визами, потом - с багажом. Чемоданы в конце концов отыскались, и их так спешили отнести в гостиницу, что разбили вазу на входе. Футболисты от журналистских расспросов отмахивались.

Газета "Сегодня"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter