”Ливерпуль” полтора часа не пускали в Киев

Украина впервые выбрана нейтральным полем для международного матча, провести который помешала война. Сегодня на стадионе "Динамо" "Ливерпуль" сыграет с израильским "Маккаби" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов.

Футболистов "Ливерпуля" задержали в аэропорту "Борисполь" на полтора часа. Были проблемы с визами, потом - с багажом. Чемоданы в конце концов отыскались, и их так спешили отнести в гостиницу, что разбили вазу на входе. Футболисты от журналистских расспросов отмахивались.

Газета "Сегодня"