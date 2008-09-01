Скоро у Шахтера будет новый тренер?

Главный тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу не исключает, что вскоре на его место придет другой наставник. Такой вывод можно сделать из его послематчевой пресс-конференции в Донецке в воскресенье, пишет Остров.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каким он видит выход из положения, когда «Шахтер» в национальном чемпионате Премьер-лиги уверенно теряет очки и занимает 11 строчку в турнирной таблице, господин Луческу сказал, что большие надежды возлагает на игру Срны, Раца, Жадсона и Брандау.

«Если названные игроки появятся в составе, то все будет совсем по-другому. Те футболисты, которых я выпускаю на поле, должны создавать конкуренцию основному составу, а не довольствоваться малым. К сожалению, они этого не показывают. У нас даже запасные игроки имеют практику в играх за сборные. Это тоже серьезная проблема. Нужно в играх за клуб показывать, что ты достоин играть за национальную сборную», - цитирует главного тренера официальный сайт ФК «Шахтер».

«Думаю, мы выйдем из этой ситуации через Лигу чемпионов, где будет другой настрой, другая ответственность. Или, может быть, с присутствием другого тренера .», - резюмировал коуч.

Как сообщалось, в 7-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» сыграл вничью с запорожским «Металлургом» - 2:2.

После очередного невыигранного матча донецкий «Шахтер» скатился на 11 место из 16 возможных. От первой строчки турнирной таблицы подопечных Мирчи Луческу отделяет 11 очков; принципиальнейший соперник – киевское «Динамо» - опережает горняков на 9 очков. А вот «зона вылета» для дончан близка, как никогда – до «подвала» премьер-лиги всего три очка.

Безвыигрышная серия «Шахтера» продолжается уже 4 игры. Последний раз горняки побеждали в третьем туре мариупольский «Ильичевец». Это была 99-я победа Мирчи Луческу в Чемпионате Украины. Своей сотой, юбилейной виктории румынский наставник не может дождаться уже почти целый месяц.