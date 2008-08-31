Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер - ничья, Динамо - выигрыш

Завершились сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу. Шахтер - Металлург З 2:2 (Фернандиньо 36 пен., Селезнев 45 - Челядинский 73, Алозие 80) Заря – Кривбасс 1:2 (Джихани 74 - Бартулович 3, 59) Динамо - Металлург Д 1:0 (Бангура 16) Напомним, что ранее сыграли: Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76) ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83) Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68) ФК Львов – Арсенал 0:1 (Олейник 30). Завершится тур в понедельник 1 сентября матчем Днепр – Металлист.

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