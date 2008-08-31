Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:21, 31 августа 2008Спорт
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Шахтер - ничья, Динамо - выигрыш
Завершились сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.
|Болельщики ФК ”Шахтер” держат плакат с надписью по-румынски: ”Мирча, если точность передач вырастет до 50% - с нас пиво!”
Шахтер - Металлург З 2:2 (Фернандиньо 36 пен., Селезнев 45 - Челядинский 73, Алозие 80)
Заря – Кривбасс 1:2 (Джихани 74 - Бартулович 3, 59)
Динамо - Металлург Д 1:0 (Бангура 16)
Напомним, что ранее сыграли:
Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76)
ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)
Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68)
ФК Львов – Арсенал 0:1 (Олейник 30).
Завершится тур в понедельник 1 сентября матчем Днепр – Металлист.
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