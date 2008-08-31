Шева начал сезон в Милане... со скамьи запасных

Милан, хоть и выпустив на поле своих многочисленных новичков, не смог дома обыграть скромную Болонью. Из новичков в основной состав на матч с Болоньей попали трое - Дзамбротта, Фламини и Роналдиньо. Шевченко остался в запасе, там же был и уругваец Кардачо, а Сендероса не было даже в заявке на матч.

С первых минут Милан захватил преимущество в матче. Болонья отвечала редкими контратаками. Но иногда важнее не количество атак, а их качество – в одной из таких контратак Болонья повела в счете (ди Вайо 18). Милан бросился отыгрываться и к перерыву успел сделать 1:1 (Амброзини 41).

На второй тайм Милан вышел уже с двумя форвардами - вместо Янкуловски на поле появился долгожданный Андрей Шевченко. Фаны встретили его очень тепло и Андрей, видимо, очень хотел отблагодарить их забитым голом, но не вышло. А ведь у него был стопроцентный момент, созданный Роналдиньо... Бразилец с левого края штрафной вырезал суперпередачу на украинского нападающего, тот пробил с ходу, но мимо.

Вообще, было видно, что чего-чего, а взаимопонимания этому Милану очень не хватает. Тот же Шевченко за два года позабыл, что значит играть в одной команде с Зеедорфом и Пирло и не всегда понимал задумки партнеров. Приходилось отбирать мяч у соперников - как результат, много фолить. Этим Андрей и запомнился.

Выход вместо Индзаги Пато игру оживил, но не более. Юный бразилец также неплохо отдавал под удар Шевченко, но того накрыл Морас.

Болонья отсиживалась у своих ворот, но про выпады не забывала. На 79-й Валиани метров с 23-х просто вколотил мяч в ближнюю девятку ворот.

Милан проиграл 1:2.

По материалам football.ua