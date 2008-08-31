Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершились третий тур английской Премьер лиги:

Челси – Тоттенхэм 1:1 (Белетти 27 - Бент 45)

Сандерленд – Манчестер Сити 0:3 (Айленд 45, Райт-Филлипс 50, 57)

Астон Вилла - Ливерпуль 0:0

Напомним, что вчера сыграли

Болтон - Вест Бромвич 0:0

Эвертон - Портсмут 0:3 (Дефо 11, 68, Джонсон 40)

Халл Сити - Уиган 0:5 (Рикеттс 4 авт., Валенсия 12, Заки 62, 80, Хески 67)

Миддлсбро - Сток Сити 2:1 (Алвеш 36, Санли 84 – Хойт 71 авт.)

Вест Хэм - Блэкберн 4:1 (Дэвенпорт 12, Дамба 20 авт., Беллами 90, Коул 90- Робертс 22 )

Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Ван Перси 12 пен., 40, Денилсон 58).

Матч МЮ - Фулхэм пропущен из-за участия МЮ в поединке за Суперкубок.

Таким образом, Челси и Ливерпуль потеряли первые очки в первенстве, однако с 7 очками каждый, сохранили за собой верхние строчки. Однако теперь за ними плотная 6-очковая группа из четырех команд (МСити, Арсенал, Вест Хэм, Миддлсбро). По 4 очка набрали шесть команд (Астон Вилла, Болтон, МЮ, Блекберн, Ньюкасл, Халл Сити). Также шесть команд набрали по 3 очка (Уиган, Фулхэм, Сток Сити, Портсмут, Эвертон, Сандерленд). Тоттенхэму и Вест Бромвичу пока досталось только по одному очку.