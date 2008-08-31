Руслан Чагаев не признал победу Валуева

Узбекский боксер-тяжеловес Руслан Чагаев заявил, что он не согласен с решением судей, отдавших россиянину Николаю Валуеву победу над Джонни Руисом в бою за титул чемпиона WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Чагаев считает, что наиболее справедливым результатом поединка была бы ничья, сообщает Лента.ру со ссылкой на fightnews.com.

По словам узбекского спортсмена, ближе к успеху был Руис, а не Валуев, и если бы судьи зафиксировали победу американца, "никто не стал бы жаловаться". Оценивая выступление боксеров, Чагаев сказал, что не увидел в их действиях ничего принципиально нового. По его словам, Руис стал более агрессивным, а Валуев начал лучше использовать джеб (прямой удар левой рукой).

В апреле 2007 года узбекский боксер победил Валуева и отобрал у него чемпионское звание. После этого россиянин добился права на матч-реванш с Чагаевым, но их бой не состоялся из-за травмы узбекского спортсмена. WBA объявила Чагаева "временно недействующим чемпионом" и разыграла свой титул между Валуевым и Руисом.

Теперь Чагаев имеет право встретиться с Валуевым до июня 2009 года. Узбекский боксер пообещал залечить свою травму (разрыв ахиллова сухожилия левой ноги), вернуться на ринг и показать Валуеву, кто настоящий чемпион мира.