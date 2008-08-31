Одесса возрождает имидж шахматной столицы мира

2 сентября на Греческой площади Одессы состоится III международный шахматный турнир, в рамках которого шахматисты разных возрастов проведут одновременную игру на 214-и досках. В честь Дня Одессы, пройдет народный турнир по шахматному блицу «Кубок Соборки», а также откроется ярмарочный городок для почитателей этой игры.

«Целью реализации этого проекта, - заявил на встрече с журналистами один из организаторов турнира международный гроссмейстер Владимир ТУКМАКОВ, - возрождение имиджа Одессы как одной из шахматных столиц мира, крупного международного интеллектуального центра».

По его словам, участники и гости праздника продегустируют гигантский «Шахматный торт» с 214-ю свечками в честь именинницы-Одессы. А к концу Дня города будут разыграны главные призы «Шахматного городка» и будет избран «Шахматный король» – до следующей сентябрьской «Шахматной ярмарки».

Шахматный праздник, который организует на Соборке муниципальное «Агентство программ развития Одессы», завершится концертной программой мастеров искусств.