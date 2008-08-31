Спартак продал Павлюченко за 17,4 миллиона евро

Форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко перешел из московского "Спартака" в клуб английской премьер-лиги "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт лондонской команды. Финансовые подробности сделки официально не разглашаются, но по информации BBC News, "Тоттенхэм" заплатил за игрока 14 миллионов фунтов стерлингов (17,4 миллиона евро).

Роман Павлюченко выступал за московский "Спартак" с 2003 года. За это время он забил 75 голов в матчах чемпионата России. За сборную России нападающий провел 22 игры и забил 9 мячей, в том числе 3 на чемпионате Европы 2008 года. Всего за карьеру Павлюченко забил 113 голов.

Лента.ру