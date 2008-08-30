Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги

День автоголов

Завершились сегодняшние матчи в английской Премьер лиге: Болтон - Вест Бромвич 0:0 Эвертон - Портсмут 0:3 (Дефо 11, 68, Джонсон 40) Халл Сити -Уиган 0:5 (Рикеттс 4 авт., Валенсия 12, Заки 62, 80, Хески 67) Мидлсбро - Сток Сити 2:1 (Алвеш 36, Санли 84 – Хойт 71 авт.) Вест Хэм - Блэкберн 4:1 (Дэвенпорт 12, Дамба 20 авт., Беллами 90, Коул 90- Робертс 22 ) Арсенал – Ньюкасл 3:0 (Ван Перси 12 пен., 40, Денилсон 58) Завтра состоятся еще три матча: Челси – Тоттенхэм, Сандерленд – Манчестер Сити, Астон Вилла - Ливерпуль.

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