Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскла и Черноморец забивают по 3 гола

Завершились сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу. Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76) ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83) Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68) Напомним, вчера состоялся матч ФК Львов – Арсенал. Счет - 0:1 в пользу киевлян, мяч на счету Олейника 30. Завтра же в борьбу вступает “тяжелая артиллерия”. Ключевым матчем станет безусловно встреча в Киеве, где Динамо будет принимать лидера чемпионата донецкий Металлург. Кроме того состоятся встречи Шахтер - Металлург З, Заря – Кривбасс. Завершится тур в понедельник 1 сентября матчем Днепр – Металлист.

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