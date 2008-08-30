Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:48, 30 августа 2008Спорт
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Ворскла и Черноморец забивают по 3 гола
Завершились сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Ильичевец - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоски 69, Джуричич 76)
ФК Харьков - Карпаты 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)
Таврия - Черноморец 1:3 (Гоменюк 86 - Косырин 54, 59, Витти 68)
Напомним, вчера состоялся матч ФК Львов – Арсенал. Счет - 0:1 в пользу киевлян, мяч на счету Олейника 30.
Завтра же в борьбу вступает “тяжелая артиллерия”. Ключевым матчем станет безусловно встреча в Киеве, где Динамо будет принимать лидера чемпионата донецкий Металлург. Кроме того состоятся встречи Шахтер - Металлург З, Заря – Кривбасс.
Завершится тур в понедельник 1 сентября матчем Днепр – Металлист.
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