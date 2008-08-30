Шевченко признался, что очень скучал по Милану

Перед стартом чемпионата Италии Андрей Шевченко и Филипп Сендерос провели пресс-конференцию.

"Я сделаю все возможное, чтобы вернуть доверие тифози - я хочу играть и вернуть себе былую форму", - говорит Шевченко.

"Почему я променял Лигу чемпионов на Кубок УЕФА? Но меня ведь пригласил лучший клуб мира - я не сомневался ни секунды!", - рассказывает мотивы своего перехода Сендерос.

"Я очень скучал по Милану - для меня вернуться сюда означает вернуться домой. Мне было очень сложно уходить в Челси - но прошлое это прошлое. Нужно думать о настоящем и будущем. Я очень много понял за эти два года", - добавляет украинский нападающий.

Также было объявлено, под какими номерами будут выступать новички россо-нери - Шевченко, как и предполагалось взял 76-й, а Сендерос - 24-й.

Football.ua