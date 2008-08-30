Тимощуком интересуется «Бавария»

По сообщениям Kicker и Bild, "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Анатолию Тимощуку. Кроме того, в списке желаемых приобретений чемпионов Германии болгарский форвард "Тоттенхэма" Димитар Бербатов. Не так давно "МЮ" предлагал за него 30 миллионов евро, но англичане ответили отказом. Однако тогда у них еще не было Романа Павлюченко. У "Баварии" же сейчас появились дополнительные финансовые возможности: клуб продал "Гамбургу" защитника Марселла Янсена за 9 миллионов евро.

Известно также, что мюнхенцы готовы выложить 25 миллионов за форварда "Штутгарта" Марио Гомеса.

Между тем руководство Германской футбольной лиги сообщило, что срок закрытия трансферного окна перенесен на сутки - до 24 часов 1 сентября. "Не исключено, что до конца кампании мы кое-кого купим", - заявил менеджер "Баварии" Ули Хенесс. Еще до этого было объявлено, что оборону баварцев должен усилить чемпион мира-2006 из "Милана" Массимо Оддо: итальянца немецкий клуб берет на год в аренду.

Спорт-Экспресс