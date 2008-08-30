Альпинисты из Украины покорили высочайшую гору Западной Европы

Группа украинских альпинистов в составе шести человек по случаю 17-й годовщины Независимости Украины досрочно покорила самую высокую гору Западной и Центральной Европы вершину Монблан (4808 м) в Альпах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской партии Украины, восхождение состоялось при поддержке партии и его целью было - привлечь внимание европейцев к Украине, которая стремится стать полноправным членом Европейского Союза.

Самому молодому участнику экспедиции Андрею БЕЛОМУ 23 года, самому старшему – чемпиону СССР по альпинизму Юрию ЕРШОВУ – 76.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром пресс-служба ЕПУ сообщала, что альпинисты преодолели отметку 3187 м, на завтра планировалось пройти отметку 3800 м, а послезавтра, 31 августа, – покорить Монблан.