Зенит выиграл в матче за Суперкубок

Обладатель Кубка УЕФА петербургский Зенит (Россия) выиграл матч за Суперкубок у победителя Лиги чемпионов "Манчестера Юнайтед" (Англия) 2:1.

На 44-й минуте после розыгрыша углового справа Денисов встретил мяч у ближней штанги, головой перебросил вдоль ворот, а Погребняк набежал на мяч на линии ворот. 1:0.

Второй мяч Зенит забил на 58-й минуте. Португалец Данни, играющий за Зенит первый матч, взял игру на себя. С мячом ушел из центра на фланг и сам же оттуда в борьбе прошел в штрафную и за секунду до того, как на нем сомкнулись защитники, ударил в противоход ван дер Сару - 2:0. "Может быть, 30 миллионов не такие уже большие деньги", - сказал комментатор.

МЮ перешел к контрдействиям. Англичане физически выглядели крепче, жали по всей ширине поля. Массированная атака на 72-й минуте привела к голу - Руни накинул на угол вратарской, мяч принял Тевес и прострелил, а Видич в упор пнул мяч в сетку под защитником. 2:1.

Натиск продолжался и дальше, но Зенит выдержал и победил.

Красивая, достойная игра, где было много хорошего мастерства и жесткой борьбы почти без грубости.