Сыгран первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Арсенал набирает 9 очков

Завершился матч ФК Львов - Арсенал - первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу. ФК Львов - Арсенал 0:1 (Олейник 30). Арсенал набирает 9 очков, у ФК Львов остаются 5. Завтра играют: Ильичевец - Ворскла, ФК Харьков - Карпаты, Таврия - Черноморец Послезавтра: Шахтер - Металлург З, Заря - Кривбасс, Динамо - Металлург Д 1 сентября: Днепр - Металлист

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