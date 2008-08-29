Сыгран первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:40, 29 августа 2008Спорт
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Арсенал набирает 9 очков
Завершился матч ФК Львов - Арсенал - первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.
ФК Львов - Арсенал 0:1 (Олейник 30).
Арсенал набирает 9 очков, у ФК Львов остаются 5.
Завтра играют: Ильичевец - Ворскла, ФК Харьков - Карпаты, Таврия - Черноморец
Послезавтра: Шахтер - Металлург З, Заря - Кривбасс, Динамо - Металлург Д
1 сентября: Днепр - Металлист
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