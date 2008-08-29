Сыгран первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:40, 29 августа 2008
Спорт
1083

Арсенал набирает 9 очков

Завершился матч ФК Львов - Арсенал - первый матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу.

ФК Львов - Арсенал 0:1 (Олейник 30).

Арсенал набирает 9 очков, у ФК Львов остаются 5.

Завтра играют: Ильичевец - Ворскла, ФК Харьков - Карпаты, Таврия - Черноморец

Послезавтра: Шахтер - Металлург З, Заря - Кривбасс, Динамо - Металлург Д

1 сентября: Днепр - Металлист

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter