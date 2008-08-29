Букмекеры приняли ставки на матч МЮ - Зенит

Российская контора "Марафон" установила следующие коэффициенты на вероятный исход игры между победителем Лиги чемпионов "МЮ" и обладателем Кубка УЕФА "Зенитом": 1,61 на победу "МЮ", 3,85 на ничью в основное время, 4,90 на победу "Зенита".

Примерно такое же соотношение коэффициентов наблюдается у международной конторы Bwin, при этом разница в цифрах в пользу английского клуба еще больше: на победу "МЮ" - 1,55, на ничью - 3,65, на победу "Зенита" - 5,50.

Британские букмекеры из "Уильям Хилл" принимают ставки на успех "Манчестера" из расчета 4 к 6, на ничью - 5 к 2, на победу российского клуба - 9 к 2.