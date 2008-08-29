Результаты жеребьевки Кубка УЕФА
Харьковчанам достались турки
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка первого раунда Кубка УЕФА.
Все пары первого раунда:
Милан (Италия) - Цюрих (Швейцария)
Тимишоара (Румыния) - Партизан (Сербия)
Герта (Германия) - Сент-Патрикс (Ирландия)
Баник (Чехия) - Спартак Москва (Россия)
Металлист Харьков (Украина) - Бешикташ (Турция)
Портсмут (Англия) - Гимараэш (Португалия)
Кайсериспор (Турция) - Пари Сен-Жермен (Франция)
Севилья (Испания) - Зальцбург (Австрия)
Вольфсбург (Германия) - Рапид Бухарест (Румыния)
Сампдория (Италия) - Каунас (Литва)
Маритиму (Португалия) - Валенсия (Испания)
Динамо Загреб (Хорватия) - Спарта Прага (Чехия)
Манчестер Сити (Англия) - Омония (Кипр)
Янг Бойз (Швейцария) - Брюгге (Бельгия)
Нанси (Франция) - Мазервелл (Шотландия)
Эвертон (Англия) - Стандард (Бельгия)
Наполи (Италия) - Бенфика (Португалия)
Беллинцона (Швейцария) - Галатасарай (Турция)
Неймеген (Нидерланды) - Динамо Бухарест (Румыния)
Расинг (Испания) - Хонка (Финляндия)
АПОЕЛ (Кипр) - Шальке-04 (Германия)
Литекс (Болгария) - Астон Вилла (Англия)
Аустрия Вена (Австрия) - Лех (Польша)
Сетубал (Португалия) - Херенвеен (Нидерланды)
Бранн (Норвегия) - Депортиво (Испания)
Славия Прага (Чехия) - Васлуй (Румыния)
Славен Копривница (Хорватия) - ЦСКА Москва (Россия)
Брондбю (Дания) - Русенборг (Норвегия)
Черно Море (Болгария) - Штутгарт (Германия)
Ренн (Франция) - Твенте (Нидерланды)
Аякс (Нидерланды) - Борац (Сербия)
Тоттенхэм (Англия) - Висла Краков (Польша)
Копенгаген (Дания) - Москва (Россия)
Жилина (Словакия) - Левски (Болгария)
Боруссия Дортмунд (Германия) - Удинезе (Италия)
Брага (Португалия) - Артмедиа (Словакия)
Фейенеоорд (Нидерланды) - Кальмар (Швеция)
Гамбург (Германия) - Униря (Румыния)
Хапоэль Тель-Авив (Израиль) - Сент-Этьен (Франция)
Норшелланд (Дания) - Олимпиакос (Греция)
Матчи первого круга состоятся 18 сентября и 2 октября. Через пять дней после завершения этого этапа будет проведена жеребьевка группового этапа. Его матчи будут сыграны 23 октября, 6 ноября, 27 ноября, 3/4 декабря и 17/18 декабря. По три сильнейших клуба, вышедшие из каждой группы плюс восемь команд, занявших третьи места в своих квартетах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, попадут в 1/16 финала. Встречи этого раунда пройдут в феврале. Финал примет стамбульский стадион "Шюкру Сарачоглу" 20 мая.
По материалам сайта УЕФА