Результаты жеребьевки Кубка УЕФА

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка первого раунда Кубка УЕФА.

Все пары первого раунда:

Милан (Италия) - Цюрих (Швейцария)

Тимишоара (Румыния) - Партизан (Сербия)

Герта (Германия) - Сент-Патрикс (Ирландия)

Баник (Чехия) - Спартак Москва (Россия)

Металлист Харьков (Украина) - Бешикташ (Турция)

Портсмут (Англия) - Гимараэш (Португалия)

Кайсериспор (Турция) - Пари Сен-Жермен (Франция)

Севилья (Испания) - Зальцбург (Австрия)

Вольфсбург (Германия) - Рапид Бухарест (Румыния)

Сампдория (Италия) - Каунас (Литва)

Маритиму (Португалия) - Валенсия (Испания)

Динамо Загреб (Хорватия) - Спарта Прага (Чехия)

Манчестер Сити (Англия) - Омония (Кипр)

Янг Бойз (Швейцария) - Брюгге (Бельгия)

Нанси (Франция) - Мазервелл (Шотландия)

Эвертон (Англия) - Стандард (Бельгия)

Наполи (Италия) - Бенфика (Португалия)

Беллинцона (Швейцария) - Галатасарай (Турция)

Неймеген (Нидерланды) - Динамо Бухарест (Румыния)

Расинг (Испания) - Хонка (Финляндия)

АПОЕЛ (Кипр) - Шальке-04 (Германия)

Литекс (Болгария) - Астон Вилла (Англия)

Аустрия Вена (Австрия) - Лех (Польша)

Сетубал (Португалия) - Херенвеен (Нидерланды)

Бранн (Норвегия) - Депортиво (Испания)

Славия Прага (Чехия) - Васлуй (Румыния)

Славен Копривница (Хорватия) - ЦСКА Москва (Россия)

Брондбю (Дания) - Русенборг (Норвегия)

Черно Море (Болгария) - Штутгарт (Германия)

Ренн (Франция) - Твенте (Нидерланды)

Аякс (Нидерланды) - Борац (Сербия)

Тоттенхэм (Англия) - Висла Краков (Польша)

Копенгаген (Дания) - Москва (Россия)

Жилина (Словакия) - Левски (Болгария)

Боруссия Дортмунд (Германия) - Удинезе (Италия)

Брага (Португалия) - Артмедиа (Словакия)

Фейенеоорд (Нидерланды) - Кальмар (Швеция)

Гамбург (Германия) - Униря (Румыния)

Хапоэль Тель-Авив (Израиль) - Сент-Этьен (Франция)

Норшелланд (Дания) - Олимпиакос (Греция)

Матчи первого круга состоятся 18 сентября и 2 октября. Через пять дней после завершения этого этапа будет проведена жеребьевка группового этапа. Его матчи будут сыграны 23 октября, 6 ноября, 27 ноября, 3/4 декабря и 17/18 декабря. По три сильнейших клуба, вышедшие из каждой группы плюс восемь команд, занявших третьи места в своих квартетах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, попадут в 1/16 финала. Встречи этого раунда пройдут в феврале. Финал примет стамбульский стадион "Шюкру Сарачоглу" 20 мая.

По материалам сайта УЕФА