Сегодня Тимощук сразится с Невиллом за Суперкубок УЕФА

Сегодня в Монако английский "Манчестер Юнайтед" и петербургский "Зенит" сразятся за Суперкубок Европы.

"Зенит" может стать первым российским обладателем Суперкубка УЕФА, но для этого наставнику питерцев Дику Адвокаату нужно обыграть "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, которого голландец считает лучшим тренером мира.

В прошлом сезоне "Зенит" завоевал Кубок УЕФА, благодаря чему у Адвокаата есть возможность впервые сразиться за Суперкубок УЕФА. Фергюсон же может стать первым, кто завоевал почетный трофей три раза. "Недавно меня спросили, является ли сэр Алекс лучшим тренером Европы, - рассказал Адвокаат. - Я же считаю его лучшим наставником планеты.

Фергюсон, который уже выигрывал Суперкубок УЕФА с "Абердином" (1983) и "МЮ" (1991), также не скупился на комплименты в адрес своего визави. "Глазго и Санкт-Петербург существенно отличаются друг от друга. Уметь быстро приспосабливаться к обстоятельствам - замечательное качество, - сказал тренер манкунианцев. - Адвокаат может похвастать прекрасной тренерской карьерой, ведь он добивался успеха, где бы ни работал".

Оба наставника сошлись во мнении, что в пятницу вечером на стадионе "Луи-II" будет атакующий футбол.

"МЮ" в двух стартовых турах премьер-лиги набрал четыре очка. Манкунианцы наверняка будут выглядеть свежее "Зенита", за плечами которого уже 19 матчей в чемпионате России, отмечает официальный сайт УЕФА. Фергюсон обещает выпустить на поле недавно оправившихся от травм Оуэна Харгривза, Пак Чжи Суна и Гэри Невилла, вернется в "основу" и Нани, который отбывает дисквалификацию на внутренней арене. Не поможет "МЮ" Криштиану Роналду, который повредил голеностоп. Фергюсон пообещал, что не повторит ошибок 1999 года, когда его команда уступила "Лацио" в дуэли за Суперкубок УЕФА. "Тогда я выставил на игру чуть ли не резервный состав, - вспоминает шотландец. - "Лацио" после финального свистка праздновал победу так, как будто выиграл чемпионат мира. Я решил, что больше никогда не поступлю так, как в 1999-м. В пятницу у нас будет куда более сильная команда".

Матч за Суперкубок УЕФА начнется в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер".