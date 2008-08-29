Расписание матчей киевского Динамо в Лиге чемпионов

Как сообщал УНИАН, вчера в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Украинские клубы узнали своих соперников. Благодаря капризной судьбе и «ловкости рук» исполнительного директора УЕФА Дэвида Тэйлора и Криштиано Роналду «Динамо-Киев» оказалось в группе «G», где соперниками киевлян стали «Арсенал», «Порту» и «Фенербахче», отмечает пресс-служба клуба.

Календарь матчей в группе «G»:

17 сентября

"Динамо" – "Арсенал"

"Порту" – "Фенербахче"

30 сентября

"Фенербахче" – "Динамо"

"Арсенал" – "Порту"

21 октября

"Порту" – "Динамо"

"Фенербахче" – "Арсенал"

5 ноября

"Динамо" – "Порту"

"Арсенал" – "Фенербахче"

25 ноября

"Арсенал" – "Динамо" "Фенербахче" – "Порту"

10 декабря

"Динамо" – "Фенербахче"

"Порту" – "Арсенал"