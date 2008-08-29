Расписание матчей киевского Динамо в Лиге чемпионов
Начинаем с английского завтрака...
Как сообщал УНИАН, вчера в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Украинские клубы узнали своих соперников. Благодаря капризной судьбе и «ловкости рук» исполнительного директора УЕФА Дэвида Тэйлора и Криштиано Роналду «Динамо-Киев» оказалось в группе «G», где соперниками киевлян стали «Арсенал», «Порту» и «Фенербахче», отмечает пресс-служба клуба.
Календарь матчей в группе «G»:
17 сентября
"Динамо" – "Арсенал"
"Порту" – "Фенербахче"
30 сентября
"Фенербахче" – "Динамо"
"Арсенал" – "Порту"
21 октября
"Порту" – "Динамо"
"Фенербахче" – "Арсенал"
5 ноября
"Динамо" – "Порту"
"Арсенал" – "Фенербахче"
25 ноября
"Арсенал" – "Динамо""Фенербахче" – "Порту"
10 декабря
"Динамо" – "Фенербахче"
"Порту" – "Арсенал"