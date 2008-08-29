Названы лучшие игроки Лиги чемпионов прошлого сезона (фото)

"God for Harry, England, and Saint George!"

Во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов были выбраны лучшие игроки прошлого сезона самого престижного клубного европейского турнира: Лучший голкипер: Пётр Чех («Челси»). Лучший защитник: Джон Терри («Челси»). Лучший полузащитник: Фрэнк Лэмпард («Челси»). Лучший нападающий: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»). Лучший игрок года: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»). Радио Свобода

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