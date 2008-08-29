Названы лучшие игроки Лиги чемпионов прошлого сезона (фото)

08:02, 29 августа 2008
Спорт
853

"God for Harry, England, and Saint George!"

Во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов были выбраны лучшие игроки прошлого сезона самого престижного клубного европейского турнира:

Лучший голкипер: Пётр Чех («Челси»).

Лучший защитник: Джон Терри («Челси»).

Лучший полузащитник: Фрэнк Лэмпард («Челси»).

Лучший нападающий: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Лучший игрок года: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Фото АР

Радио Свобода

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter