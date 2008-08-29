Названы лучшие игроки Лиги чемпионов прошлого сезона (фото)
08:02, 29 августа 2008Спорт
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"God for Harry, England, and Saint George!"
Во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов были выбраны лучшие игроки прошлого сезона самого престижного клубного европейского турнира:
Лучший голкипер: Пётр Чех («Челси»).
Лучший защитник: Джон Терри («Челси»).
Лучший полузащитник: Фрэнк Лэмпард («Челси»).
Лучший нападающий: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Лучший игрок года: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
|Фото АР
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